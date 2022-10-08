До 16 градусов тепла пообещали москвичам в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики прогнозируют переменную облачность и до 16 градусов тепла в столичном регионе 8 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Осадков при этом не ожидается. Атмосферное давление будет достигать 753 миллиметров ртутного столба. Ветер – западный и юго-западный с порывами до 6–11 метров в секунду.

Уточняется, что в Москве днем воздух прогреется до 13–15 градусов. В Подмосковье между тем ожидается до 11–16 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России сообщал, что золотая осень продлится в столице с 6 по 9 октября. В это время не будет дождей и значительно повысится температура воздуха.

По его прогнозу, к понедельнику температура воздуха в Москве понизится до 10–12 градусов. Местами снова пойдут дожди.



Синоптики пообещали теплые выходные в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!