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Москва 24

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Общество

08 октября, 22:00

Росстат сообщил о росте смертности в августе

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В августе в России зафиксировали рост уровня смертности. Данный показатель в годовом выражении вырос на 32,5%, сообщает Росстат.

В августе 2021 года в РФ скончались 208 237 человек, а годом ранее – 157 181 человек. В январе – августе умерли свыше 1,52 миллиона человек, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В августе на 1% упала и рождаемость. В 2021 году на свет появилось 125 357 детей, а в прошлом году – 126 654. За январь – август в РФ родились 928 184 человека, а в прошлом году – 938 300.

В общей сложности за восемь месяцев 2021 года убыль населения составила 595 362 человека, а за аналогичный период 2020 года – 346 904 человека.

Ранее в Росстате назвали размер средней зарплаты по стране. На конец июля она составила около 55 тысяч рублей. Это почти на 9% больше по сравнению с прошлым годом.

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