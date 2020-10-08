Юлию Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидной коляски

Фото: instagram.com/jsvok
Певица Юлия Самойлова столкнулась с дискриминацией в магазине. Об этом сообщают "Дни.ру".
Артистка, которая с детства является инвалидом, не смогла попасть в магазин. Певица рассказала, что семь лет назад ее не пустили в меховой салон, утверждая, что ее коляска повредит колесами пол. Самойлову удивил презрительный тон администратора.
По словам певицы, в последнее время для инвалидов создают различные условия и удобства. Однако, отмечает Самойлова, в первую очередь важна "безбарьерная среда в головах окружающих".
Диагноз "спинальная мышечная атрофия" Самойловой поставили 18 лет назад. Из-за недуга артистка не может ходить и передвигается на коляске. Однако, несмотря на заболевание, девушка смогла стать известной певицей. Прославилась она, участвуя в шоу Аллы Пугачевой "Фактор А". В 2018 году Самойлова выступала на "Евровидении", однако в финал артистка не попала.
Ранее СМИ сообщали о намерении Самойловой покинуть Россию. Однако певица опровергла эту информацию.
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