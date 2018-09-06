Самойлова опровергла свое сообщение об эмиграции из РФ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Певица Юлия Самойлова сообщила своим подписчикам в социальной сети, что не планирует эмигрировать из РФ.

Первое видеообращение певицы, в котором говорилось об эмиграции, было анонсом к публикации ролика с призывом помочь девочке со сложным диагнозом. Об этом певица написала на своей страничке Instagram.

Ранее Самойлова опубликовала видео, где заявила о своей готовности эмигрировать из России в Европу. Также она выложила фото из аэропорта.

Самойлова была участницей конкурса "Евровидение-2018", на котором она представляла Россию. Состязания прошли в Лиссабоне. Певица заняла 15 место и не смогла попасть в финал конкурса.