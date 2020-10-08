Специалисты назвали десять лучших сухих детских каш

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Роскачество исследовало 23 торговые марки сухих детских каш, не требующих варки, сообщает "Вечерняя Москва". Анализ проводился по 451 показателю качества и безопасности. Особое внимание специалисты уделяли соответствию маркировки.

Отмечается, что действующим нормам качества и безопасности, а также опережающим требованиям стандарта Роскачества соответствует продукция 15 брендов. На российский знак качества могут претендовать каши десяти марок. В продуктах отсутствуют тяжелые металлы, радионуклиды, патогенные микроорганизмы. Также маркировка на товарах соответствует действительности.

В топ-10 каш вошли детская гречневая каша Bebi premium, многозерновая каша из пяти злаков Heinz, низкоаллергенная гречневая каша Heinz, мультизлаковая каша "Пять злаков" Nestle, гипоаллергенная гречневая каша Nestle, злаковая каша "Беби Ситтер", каша безмолочная "Винни" "Семь злаков" с пребиотиками, безмолочная каша "Умница" "Семь злаков", безмолочная мультизлаковая каша "ФрутоНяня", гречневая каша "ФрутоНяня" "Первый выбор".

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