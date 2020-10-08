Специалисты назвали десять лучших сухих детских каш

Фото: depositphotos/HayDmitriy
Роскачество исследовало 23 торговые марки сухих детских каш, не требующих варки, сообщает "Вечерняя Москва". Анализ проводился по 451 показателю качества и безопасности. Особое внимание специалисты уделяли соответствию маркировки.
Отмечается, что действующим нормам качества и безопасности, а также опережающим требованиям стандарта Роскачества соответствует продукция 15 брендов. На российский знак качества могут претендовать каши десяти марок. В продуктах отсутствуют тяжелые металлы, радионуклиды, патогенные микроорганизмы. Также маркировка на товарах соответствует действительности.
В топ-10 каш вошли детская гречневая каша Bebi premium, многозерновая каша из пяти злаков Heinz, низкоаллергенная гречневая каша Heinz, мультизлаковая каша "Пять злаков" Nestle, гипоаллергенная гречневая каша Nestle, злаковая каша "Беби Ситтер", каша безмолочная "Винни" "Семь злаков" с пребиотиками, безмолочная каша "Умница" "Семь злаков", безмолочная мультизлаковая каша "ФрутоНяня", гречневая каша "ФрутоНяня" "Первый выбор".
Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, чем может быть опасно регулярное употребление овсянки на завтрак. Эксперт считает, что пищевые волокна в данном продукте действуют как губка и всасывают не только вредные вещества, но и полезные, например кальций.
Москвичам рассказали, как выбрать манную крупу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: