Шварценеггер стал почетным профессором московского вуза

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Американский культурист, предприниматель и актер Арнольд Шварценеггер получил звание почетного профессора российского университета "Синергия".

"Шварценеггер является для многих людей учителем – для кого-то в актерской профессии, для кого-то в профессии государственного служащего, для кого-то в ведении здорового образа жизни", – приводит пресс-служба вуза слова ректора Артема Васильева.

В университете рассчитывают, что Шварценеггер будет офлайн читать лекции на тему глобальной политики в формате российским студентам.

Шварценеггер в 1979 году окончил Висконсинский университет, он специалист в области бизнеса и международной экономики. В 2003 году стал 38-м губернатором этого штата Калифорния. На этом посту он придерживался политики сокращения государственных расходов. Одной из своих главных заслуг на посту губернатора считает указ, установивший предел объема вредных выбросов в атмосферу энергетическими, нефтеперерабатывающими и промышленными предприятиями штата.

В 2012 году он объявил о создании Института государственной и глобальной политики Шварценеггера (USC Schwarzenegger Institute for State and Global Policy) на базе Университета Южной Калифорнии (USC).

Ранее сообщалось, что российские подписчики обрушились на страницу Шварценеггера в Instagram. Он опубликовал совместную фотографию с сыном Кристофером, который одет в шинель офицера российской полиции. Пост сразу привлек внимание пользователей, которые присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что отец и сын оделись, как русские.

