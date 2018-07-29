Фото: ТАСС/Zuma/Christoph Hardt
Экс-губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер переехал лимузин на собственном танке, сообщает CNBC.
Актер сокрушил автомобиль во время съемок шоу Make it! ("Сделай это!"). Ведущий Джей Лино находился в боевой машине в месте с актером. Шварценеггер управлял танком M47 Patton II. Он переехал лимузин Lincoln Town Car.
По словам актера, он научился водить танки еще в армии. Построив успешную карьеру, он смог купить ту самую боевую машину, на которой проходил обучение для личного пользования.
В апреле 70-летний актер, звезда фильмов о Терминаторе перенес операцию на открытом сердце. Перед началом процедуры он произнес знаменитую фразу своего героя "I'll be back" ("я вернусь").
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How Arnold Schwarzenegger uses an old tank to incentivize disadvantaged students to stay in school. https://t.co/sCVwqllWMn— CNBC Make It (@CNBCMakeIt) 29 июля 2018 г.
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