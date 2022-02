Экс-губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер переехал лимузин на собственном танке, сообщает CNBC.

Актер сокрушил автомобиль во время съемок шоу Make it! ("Сделай это!"). Ведущий Джей Лино находился в боевой машине в месте с актером. Шварценеггер управлял танком M47 Patton II. Он переехал лимузин Lincoln Town Car.

По словам актера, он научился водить танки еще в армии. Построив успешную карьеру, он смог купить ту самую боевую машину, на которой проходил обучение для личного пользования.

В апреле 70-летний актер, звезда фильмов о Терминаторе перенес операцию на открытом сердце. Перед началом процедуры он произнес знаменитую фразу своего героя "I'll be back" ("я вернусь").

How Arnold Schwarzenegger uses an old tank to incentivize disadvantaged students to stay in school. https://t.co/sCVwqllWMn