Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и до 8 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 8 октября.

Как сообщает портал "Метеоновости", существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столичном регионе составит 3-8 градусов тепла.

При этом будет дуть юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. В этой связи Гидрометцентр ранее объявил желтый уровень опасности.

Также отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.

Ранее стало известно, что на этой неделе Москву ждут ноябрьские холода. Однако к выходным в столичный регион вернется характерная для сентября теплая погода.