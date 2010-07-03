Продукты более чем из 30 регионов РФ можно будет приобрести в дни "Золотой осени"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В дни фестиваля "Золотая осень" можно приобрести вкусные, свежие и разнообразные фермерские продукты и на городских ярмарках: региональных и межрегиональных.
11 из 22 ярмарок-участниц этого фестиваля – новые торговые площадки, открывшиеся в 2019 году, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
На межрегиональных ярмарках можно приобрести продукты от лучших производителей более чем из 30 регионов Российской Федерации (Москвы и Московской области, Тамбовской, Рязанской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Костромской, Липецкой, Белгородской, Курской, Тверской, Ивановской, Орловской, Волгоградской, Астраханской, Владимирской, Ростовской и Вологодской областей, республик Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чувашия, Марий Эл, из Хабаровского края, Приморского края, Ставропольского края, Республики Крым, Краснодара и Алтая) а также из Армении и Казахстана.
Гостей на ярмарках "Золотой осени" ожидают дегустации, а владельцы социальных карт москвича получат скидку в 5%. Также участники фестиваля регулярно устанавливают для всех посетителей дополнительные скидки на определенные группы товаров.
Межрегиональные ярмарки, которые постоянно участвуют в московских фестивалях:
Региональные ярмарки-участницы "Золотой осени":
Ранее сообщалось, что Москва второй год подряд попадает в топ-10 лучших мест на планете для осенних путешествий по мнению телеканала CNN. Туристам советуют приехать в музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", где приятно гулять по золотым аллеям, узнавать историю создания бывших царских резиденций. Фестиваль "Золотая осень" продлится в Москве до 13 октября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: