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Продукты более чем из 30 регионов РФ можно будет приобрести в дни "Золотой осени"

Фермерские продукты и деликатесы ждут посетителей "Золотой осени"
общество фестивали город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В дни фестиваля "Золотая осень" можно приобрести вкусные, свежие и разнообразные фермерские продукты и на городских ярмарках: региональных и межрегиональных.

11 из 22 ярмарок-участниц этого фестиваля – новые торговые площадки, открывшиеся в 2019 году, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На межрегиональных ярмарках можно приобрести продукты от лучших производителей более чем из 30 регионов Российской Федерации (Москвы и Московской области, Тамбовской, Рязанской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Костромской, Липецкой, Белгородской, Курской, Тверской, Ивановской, Орловской, Волгоградской, Астраханской, Владимирской, Ростовской и Вологодской областей, республик Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чувашия, Марий Эл, из Хабаровского края, Приморского края, Ставропольского края, Республики Крым, Краснодара и Алтая) а также из Армении и Казахстана.

Гостей на ярмарках "Золотой осени" ожидают дегустации, а владельцы социальных карт москвича получат скидку в 5%. Также участники фестиваля регулярно устанавливают для всех посетителей дополнительные скидки на определенные группы товаров.

Межрегиональные ярмарки, которые постоянно участвуют в московских фестивалях:

  • Семеновская площадь, владение 4;
  • улица Матвеевская, владение 2;
  • проезд Березовой рощи, владение 2;
  • улица Старокачаловская, владение 5а.

Новые ярмарки, участвующие в "Золотой осени" впервые:

  • улица Юных Ленинцев, владение 52;
  • улица Академика Скрябина, владение 4;
  • улица Раменки, владение 3;
  • улица Святоозерская, владение 1;
  • улица Городецкая, владение 1;
  • улица Милашенкова, владение 14;
  • Ярославское шоссе, владение 111;
  • улица Перерва, владение 52;
  • Волгоградский проспект, владение 119 А;
  • Алтуфьевское шоссе, 30 Г;
  • улица Домодедовская, владение 12.

Гостей "Золотой осени" также ожидают на региональных ярмарках, где можно выбрать все самое вкусное и полезное из 13 регионов России (Волгоградской, Владимирской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Ярославской, Рязанской, Воронежской, Курской и Белгородской областей, Удмуртской республики, республик Чувашия и Марий Эл), а также из Белоруссии и Казахстана!

Региональные ярмарки-участницы "Золотой осени":

  • Зеленый проспект, владение 81 (у к/т Киргизия);
  • Краснодарская улица, владение 57;
  • Нахимовский проспект, владение 51/21;
  • Пролетарский проспект, владение 18;
  • Булатниковский проезд, владение 6;
  • улица Профсоюзная владение 127а;
  • Крюковская площадь.

Фестиваль "Золотая осень" стартовал в Москве 4 октября. На площадках мероприятия можно будет приобрести фермерские продукты и попробовать сезонные блюда. Главная тема 2019 года – "Инновации в сельском хозяйстве". Участники из регионов России привезли на фестиваль в столицу свыше 250 тонн продукции, в том числе 230 видов рыбы и морепродуктов, 120 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и мясных деликатесов, свыше 100 сортов овощей и фруктов.

Ранее сообщалось, что Москва второй год подряд попадает в топ-10 лучших мест на планете для осенних путешествий по мнению телеканала CNN. Туристам советуют приехать в музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", где приятно гулять по золотым аллеям, узнавать историю создания бывших царских резиденций. Фестиваль "Золотая осень" продлится в Москве до 13 октября.

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