Более ста концертов и спектаклей устроят на фестивале "Золотая осень"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На фестивале "Золотая осень" с 7 по 11 октября пройдет более 130 концертов и спектаклей, сообщает пресс-служба организатора. Больше всего выступлений творческих коллективов ждет гостей на Красной площади.

Развлекательная программа на Красной площади в понедельник, 7 октября, будет идти с 12:15 до 16:30, а во вторник, среду, четверг и пятницу – почти весь день. Неделю откроет яркое выступление Казачьего ансамбля. 7 октября гостей этой площадки порадуют юные артисты Детского образцового ансамбля "Музыкальная дорожка".

В вечерней программе во вторник прозвучат советские и российские шлягеры и шедевры мировой классической музыки в исполнении вокального ансамбля VIVA. 9 октября представления покажут детский театр-студия "Непоседы" и ансамбль "Лейся, песня". 10 октября для посетителей выступят народные коллективы, а 11 октября – хореографические.

На площади Революции спектакли и концерты будут идти по вечерам. 7 октября здесь состоится показ спектакля "Осенние традиции" и концерт кавер-группы FOLKBEAТ. 8 и 10 октября запланировано гастрономическое представление "Семейная пекарня" от "Театра вкуса". 9 октября – "Кукольная комедия" от этнографического театра "Свои ребята" и концерт народного ансамбля "Матрена-АРТ".,11 октября – концерты групп "Крапива" и "Живица".

На площадках фестиваля на Ореховом бульваре и Матвеевской улице каждый вечер будут проходить спектакли по мотивам произведений Чехова. На Профсоюзной улице по вечерам запланированы спектакли и музыкальные сценки по мотивам сибирских сказок.

На 12 площадках "Золотой осени" в центре и округах Москвы установили более 40 интерактивных игровых объектов и аттракционов. На площади Революции каждый день будет проходить "Осенняя эстафета". На площади Славы и на Ореховом бульваре установили новую уличную игру "Волшебный цветок". На площади Славы 7, 9 и 10 октября будет работать "Школа Советских танцев".

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На фестивале также каждый день проводятся мастер-классы. На окружных площадках мастер-классы по будним дням проходят с 13:00 до 20:45. На Матвеевской улице взрослые и дети могут сделать первые шаги в живописи и познакомиться с основными художественными стилями эпохи модерн, на улице Перерва – освоить азы набойки по ткани, на бульваре Дмитрия Донского – посмотреть сценки из любимых советских фильмов и взять уроки актерского мастерства.

На площади Революции каждый день будут заваривать пряный чай со специями и ягодами, готовить медовые конфеты с сухофруктами, в "Сезонной кухне" на Красной площади варить тыквенный крем-суп со сливками.

Полный список мероприятий с адресами проведения опубликован на

сайте "Московских сезонов". Участие во всех событиях "Золотой осени" бесплатное.

