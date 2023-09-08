РЖД с 1 декабря возвращают блокадникам Ленинграда бесплатный проезд раз в год – Матвиенко

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Компания "Российские железные дороги" (РЖД) с 1 декабря возвращает блокадникам Ленинграда бесплатный проезд раз в год, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

"Жители блокадного Ленинграда, в отличие от тех, кто награжден медалью за оборону Ленинграда, в свое время были лишены льготы, права воспользоваться раз в год бесплатным проездом по железной дороге к родным, близким, в памятные места", – передает ТАСС слова Матвиенко.

По ее словам, президент РФ поручил РЖД рассмотреть данный вопрос. С 1 декабря будут иметь право бесплатного проезда по железной дороге не только награжденные медалью за оборону, но и знаком "Житель блокадного Ленинграда". Решения вступят в силу с 1 декабря.

Матвиенко подчеркнула, что пожелания вернуть льготу высказывали сами блокадники при встрече с ней. Председатель Совфеда считает эту просьбу совершенно справедливой.

Она добавила, что по обращению блокадников президент РФ решил присвоить имя "Ленинград" строящемуся ледоколу из серии 222-20 пятого поколения в память о подвиге города-героя, его защитников и жителей.

Матвиенко рассказала, что также президент России решил обеспечить федеральные выплаты всем жителям блокадного Ленинграда, защитникам Ленинграда, имеющим медаль за оборону.

"Правительство сейчас работает над этим. Решение принято. Я знаю, что и губернатор Санкт-Петербурга, и губернатор Ленинградской области также приняли решение о своих выплатах. Мне кажется, это очень правильно, уместно, за это вам огромные слова благодарности", – сказала председатель Совфеда.

Ранее Минтруд подготовил законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в период с декабря 2023 по январь 2024 года. Выплаты получат более 62 тысяч человек.

По данным Минтруда, денежные средства должны будут получить и подпадающие под критерии жители Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.