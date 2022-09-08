В РФ за сутки выявили 50 618 новых случаев COVID-19

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В России за сутки выявили 50 618 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 3 611 человек с подтвержденным коронавирусом. Побороть болезнь за сутки удалось 50 293 жителям РФ, скончались 93 пациента.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 19 908 189 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала массового распространения заболевания умерли 385 069 человек.

Ранее сервис аналитики и прогнозирования ETNA рассчитал сроки окончания текущей волны коронавируса в России.

Умеренный сценарий предусматривает окончание шестой волны в период с 3 по 9 октября. Согласно данному ходу событий, в настоящее время в РФ наблюдается пик заболеваемости.

По оптимистичному сценарию РФ также находится на пике заболеваемости, однако спад предполагается быстрый, волна завершится 10–15 сентября. Пессимистичный сценарий предусматривает пик 27 сентября – 2 октября с завершением в ноябре.

