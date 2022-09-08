Эксперт перечислила скрытые симптомы цирроза печени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Стойкое и яркое покраснение ладоней и стоп, утолщение фаланги пальцев рук и ног, а также желтоватые подкожные холестериновые бляшки могут быть неочевидными признаками цирроза печени, заявила врач-гепатолог, гастроэнтеролог Елена Бутенко.
"Симптом "барабанных палочек" – когда фаланги пальцев рук и стоп утолщаются, приобретая колбовидную форму. Данная патология возникает в результате разрастания соединительной ткани, лежащей между ногтевой пластинкой и костью", – сообщила она "Газете.ру".
По словам эксперта, покраснение ладоней и стоп происходит из-за повышения эстрогена в крови при нарушении работы печени. Данный гормон влияет на сосудистую стенку, вызывая расширение капилляров, в связи с чем возникают "сосудистые" звездочки и появляется расширенная капиллярная сетка на лице.
Плоские желтоватые подкожные холестериновые бляшки или ксантелазмы чаще всего появляются на верхних веках. Кроме того, при проблемах с печенью может возникнуть "голова медузы", которая представляет собой выраженное расширение и извитость подкожных вен передней брюшной стенки.
Среди других симптомов Бутенко назвала увеличение грудных желез у мужчин и возникновение белых пятен и полос на ногтях.
"Многие люди считают, что основная причина побеления ногтей – недостаток микроэлементов, но на самом деле лейконихии могут появиться на фоне проблем с печенью. Печеночная энцефалопатия часто проявляется заторможенностью, снижением умственной работоспособности, но иногда может проявляться и выраженной агрессивностью пациента. При нарушении работы печени пациент начинает бодрствовать ночью и испытывает выраженную сонливость днем", – добавила специалист.
Ранее замглавы Минздрава РФ Олег Салагай сообщил, что около 70% случаев смертей в РФ от цирроза печени и 50% от панкреатита связаны со злоупотреблением алкоголем. Он также отметил эффективность антиалкогольной кампании, которая проводится в стране. По его словам, с 2008 по 2021 год более чем на 40% сократилось потребление алкоголя.
"Доктор 24": цирроз печени
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