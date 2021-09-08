Москва онлайн покажет творческую встречу с блогером Алексеем Жидковским

Фото: instagram.com/zhidkovskiy

9 сентября зрители Москвы онлайн увидят в прямом эфире творческую встречу с популярным блогером Алексеем Жидковским, которая состоится в Московском доме книги на Новом Арбате. Алексей презентует книгу "Жизнь Одна – Подумай, А!", расскажет о своей работе над ней и порассуждает на тему, как всегда оставаться самим собой.

Алексей Жидковский известен пользователям Сети своим провокационным образом, острым языком и осведомленностью в вопросах стиля. В книге автор рассказывает о детстве и юности, пути принятия себя и достижении успеха, рассуждает о наболевших вопросах и проблемах, опираясь на жизненный опыт.

Смотрите прямую трансляцию 9 сентября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.