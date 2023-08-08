МИА "Россия сегодня" подало заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Международное информационное агентство "Россия сегодня", которое возглавляют Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, подало заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Роспатента.

Отмечается, что заявка была подана 2 августа. Название и логотип нового бренда полностью повторяют те, что принадлежали ранее ликвидированной радиостанции.

В феврале 2022 года Роскомнадзор призвал ряд российских средств массовой информации удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине. Соответствующее письмо, в частности, получила радиостанция "Эхо Москвы".

В марте прошлого года Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт "Эхо Москвы". Вещание радиостанции было прекращено.

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