11:33Общество
Почти тысячу человек госпитализировали с COVID-19 за неделю в РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
В России за последнюю неделю в больницу положили 922 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Данный показатель сократился в сравнении с предшествующей неделей на 12,1%. В общей сложности за указанный период на территории страны выздоровели 3 936 человек, умерли 43. В это же время в Москве зарегистрировали 701 заболевшего.
Накануне Роспотребнадзор заявил, что в РФ выявили замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19. Это свидетельствует о возможном изменении динамики эпидпроцесса, уточнили в ведомстве. На этом фоне глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам обеспечить готовность к проведению иммунизации населения.
До этого руководитель ведомства предупредила о новом подъеме заболеваемости коронавирусом, который прогнозируется осенью.
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