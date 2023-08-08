Почти тысячу человек госпитализировали с COVID-19 за неделю в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В России за последнюю неделю в больницу положили 922 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Данный показатель сократился в сравнении с предшествующей неделей на 12,1%. В общей сложности за указанный период на территории страны выздоровели 3 936 человек, умерли 43. В это же время в Москве зарегистрировали 701 заболевшего.

Накануне Роспотребнадзор заявил, что в РФ выявили замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19. Это свидетельствует о возможном изменении динамики эпидпроцесса, уточнили в ведомстве. На этом фоне глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам обеспечить готовность к проведению иммунизации населения.

До этого руководитель ведомства предупредила о новом подъеме заболеваемости коронавирусом, который прогнозируется осенью.

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