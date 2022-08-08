МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном дожде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сильный дождь и грозы прогнозируются в Московской области с вечера понедельника, 8 августа, до утра вторника, 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
"В период с 20:00 8 августа до 11:00 9 августа в Московской области ожидается сильный дождь, местами гроза", – указано в сообщении.
В связи с непогодой жителей региона призвали по возможности оставаться дома.
Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра порывами до 15 метров в секунду до 21:00 8 августа.
Оранжевый уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра также продлили до 00:00 8 августа. При этом в столице ветер будет дуть со скоростью 18–23 метра в секунду, а в области – со скоростью 20–25 метров в секунду.
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