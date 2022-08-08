Психолог дала рекомендации, как правильно рассказать мужу о беременности

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Женщины могут подарить мужу письмо от будущего малыша, тест на беременность или снимок УЗИ для того, чтобы рассказать ему о беременности, посоветовала семейный психолог Татьяна Журавлева.

"Подарите будущему папе детскую вещь или игрушку, тест на беременность или снимок УЗИ, письмо от будущего малыша. Дождитесь срока побольше, когда на УЗИ уже будет видно малыша, и сходите на процедуру вместе", – сообщил он в беседе с News.ru.

Эксперт рекомендовала проанализировать, какой из вариантов вызовет больше всего эмоций у партнера.

Ранее репродуктолог Мария Мсхалая и акушер-гинеколог Нина Антипова назвали идеальный возраст для рождения ребенка.

Мсхалая отметила, что предельным репродуктивным возрастом является отметка в 49 лет. Идеальным же промежутком считается период с 20 до 35 лет, что связано с определенным запасом яйцеклеток.

Антипова добавила, что, хотя риск осложнений во время беременности растет с возрастом, сам по себе он не отражает состояние здоровья женщины.