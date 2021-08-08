В России выявили 22 866 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 22 866 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб.
В том числе выявлено активно 1 953 (8,5%) эпизодов без клинических проявлений.
В Москве подтвердили 2 761 случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 907, в Московской области – 1 527, в Нижегородской области – 543, в Свердловской области – 514.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 447 750 случая (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост заболеваемости отмечен в Москве и Республике Татарстан – 0,18 и 0,21%.
За последние сутки по РФ подтверждено 787 смертей. За весь период пандемии по России умерло 164 881 человек.
Выписаны по выздоровлении 15 669 пациентов. Всего по стране коронавирусом переболели 5 755 507 человек.
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил агрессивность третьей волны коронавируса мутацией штамма. По словам специалиста, дельта-штамм коронавируса более заразен, поскольку при заражении сокращаются как инкубационный период вируса, так и время до развития тяжелых осложнений.
В ВОЗ призвали остановить ревакцинацию от коронавируса ради "бедных" стран
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