В Госдуме оценили идею разрешить россиянам иногда работать из дома

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В Госдуме отозвались о предложении Общероссийского народного фронта внести поправки в трудовое законодательство.

Активисты предложили дополнить положение Трудового кодекса о режиме рабочего времени понятием "временная удаленная работа". По мнению авторов инициативы, такой режим можно будет установить по письменному соглашению сторон, если возникнет такая необходимость. Случаи применения – "большие заторы на дорогах или личные обстоятельства".

Отмечается, что пока возможность работы не из офиса закрепляется только устно. Однако иногда возникают ситуации, когда у работодателя и работника, трудящегося временно удаленно, случается конфликт, и начальник доказывает, что человека не было на рабочем месте.

"Трудовой кодекс и сегодня позволяет в таком режиме работать. Самое главное, чтобы все это было прописано в соответствующем трудовом договоре и чтобы было понимание у работника и работодателя, каким образом этот рабочий процесс выстраивается", – прокомментировал RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пресс-службе Минтруда указали, что письмо от ОНФ поступило, оно будет рассмотрено в установленный срок.

