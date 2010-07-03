В Госдуме оценили идею разрешить россиянам иногда работать из дома

В Госдуме отозвались о предложении Общероссийского народного фронта внести поправки в трудовое законодательство.
Активисты предложили дополнить положение Трудового кодекса о режиме рабочего времени понятием "временная удаленная работа". По мнению авторов инициативы, такой режим можно будет установить по письменному соглашению сторон, если возникнет такая необходимость. Случаи применения – "большие заторы на дорогах или личные обстоятельства".
Отмечается, что пока возможность работы не из офиса закрепляется только устно. Однако иногда возникают ситуации, когда у работодателя и работника, трудящегося временно удаленно, случается конфликт, и начальник доказывает, что человека не было на рабочем месте.
"Трудовой кодекс и сегодня позволяет в таком режиме работать. Самое главное, чтобы все это было прописано в соответствующем трудовом договоре и чтобы было понимание у работника и работодателя, каким образом этот рабочий процесс выстраивается", – прокомментировал RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В пресс-службе Минтруда указали, что письмо от ОНФ поступило, оно будет рассмотрено в установленный срок.
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