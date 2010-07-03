В Москву вернулись торговцы-лоточники

В столицу возвращаются торговцы с лотков. Как и в 90-е, они предлагают широкий ассортимент – от продуктов до одежды, причем без каких-либо сертификатов и кассовых чеков. Уличным продавцам прекрасно известно, что они нарушают закон, но уходить с насиженных мест они не собираются, да и конкурентов не пускают, передает телеканал Москва 24.

На площади у Курского вокзала одна из таких лоточниц торгует платками и кофтами. Хотя рядом с ней есть свободное место, встать там и продавать, например, носки, женщина запрещает. Она заявила, что торгует здесь уже 28 лет и конкурентов не потерпит. Однако, если в 1990-е такую торговлю можно было назвать "символом времени", то сейчас продавать товар с рук или выставив его на деревянных ящиках и картонках, – незаконно.

"Российское законодательство запрещает так называемую стихийную торговлю, за нее предусмотрена самая разная ответственность – и административная, и налоговая, и уголовная", – пояснил юрист Андрей Некрасов. По его словам, "не имеет значения, что именно вы продаете, если такой товар нельзя продавать с рук, без кассовой техники и в местах, которые для этого не установлены".

Тем не менее лоточница с площади у Курского вокзала уверена, что с насиженного места ее не выгонят. Разрешение есть, утверждает она, не уточняя, где удалось его получить.

Продавщица колготок в переходе у Савеловского вокзала также не рада потенциальным конкурентам с носками. По ее словам, только ей можно торговать в этом месте, так как она – инвалид. Не против торгового соседства только пенсионеры, которые говорят, что везут на продажу ягоду, овощи и зелень со своих огородов. Их товар, разумеется, не проходит проверку на качество и соответствие санитарным нормам. Как отметил Андрей Некрасов, "человек заведомо рискует", если покупает "неизвестно что, неизвестно у кого, с рук, не имея подтверждения этой покупки и не имея возможности потом предъявить какую-то претензию продавцу".

Продавцы овощей предлагают свой товар дешевле, чем на рынках, называя такой приработок дополнительным бонусом к пенсии. Правоохранители, заметив их, просят уйти и нередко штрафуют. Однако через некоторое время лоточники возвращаются на свои места. "Этих людей бесконечное количество, сколько бы ты ни изымал товар, сколько бы ты ни доставлял таких женщин в полицию, ни возился с ними, на следующее утро будет то же самое", – заявил Сергей Карнаухов, который с 2005 по 2008 год был руководителем референтуры министра внутренних дел РФ.

По мнению юристов, одолеть уличных лоточников только запретами сложно. Не менее важный фактор – отношение к торговле с рук самих покупателей, которые решают, поддерживать или нет лоточников "рублем". Андрей Некрасов напомнил классическое правило – спрос рождает предложение.

Пока торговцев-лоточников можно увидеть в самых оживленных местах – у остановок общественного транспорта, станций метро, вокзалов и торговых центров. Ни штрафы, ни полиция их не останавливают.