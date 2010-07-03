Москвичей ждет небольшое потепление в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода, а также небольшие кратковременные дожди ожидают жителей Москвы сегодня. Об это сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 23-25 градусов тепла, по области до плюс 25 градусов", – сообщили специалисты.

Отмечается, что порывы ветра составят не более 10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 742 миллиметров ртутного столба

Синоптики напоминают, что сложившийся тип погоды может негативно повлиять на состояние людей, страдающих хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Ранее сотрудники Росгидромета объяснили аномально холодное лето в России. По словам специалистов, это может быть связано с влиянием длительного лунного цикла.