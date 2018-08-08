Кандидат Собянин: Московский НПЗ закроет "грязные" производственные установки

8 августа, 14:35
Фото: предвыборный штаб Сергея Собянина
В скором времени на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) будет введена в эксплуатацию новая комбинированная установка переработки нефти, которая позволит вывести из эксплуатации старые "грязные" производственные установки. Об этом в ходе обсуждения экологических аспектов предвыборной программы с экспертным сообществом заявил кандидат в мэра Москвы Сергей Собянин.
"Должен сказать, что сегодня Московский МНПЗ уже не такой, каким был в 2010-2011 годах. Мы провели значительную реконструкцию, и сегодня выбросы уже снизились в два раза. Но тем не менее работы еще много", – цитирует Собянина Агентство "Москва".
Он напомнил, что Москва первой в России ввела стандарт на продажу на заправках топлива экологического класса не ниже Евро-4, затем – Евро-5.
"Это дало значительный эффект для выбросов в атмосферу, потому что это главный источник загрязнения", – подчеркнул Собянин.
Собянин также отметил, что повышенное внимание к МНПЗ уделяется для того, чтобы "люди, которые проживают в соседних домах и районах, чувствовали себя с точки зрения экологии не ущербными, а такими же, как и в других районах".
Главный эколог МНПЗ Юрий Ерохин рассказал, что снизить экологический ущерб позволил переход на топливо класса "Евро-5". В сочетании с другими городскими программами это дало возможность снизить выбросы в атмосферу на 23 процента.
По словам Ерохина, ключевым моментом на МНПЗ является пуск комбинированной установки "Евро+", которая заменит работу шести установок, построенных в 1950-1960 годы.
Ее строительство снизит выбросы воды на 1,5 тонны в год, а удельное энергопотребление сократится на 11%.
Ранее МНПЗ "Газпром нефти" вошел в число лауреатов независимой премии в области экологии, энерго- и ресурсосбережения Eco Best Award-2018. Новые биологические очистные сооружения "Биосфера" были отмечены экспертным жюри в номинации "Лучший инфраструктурный проект".
Установка, запущенная в 2017 году, повысила эффективность очистки сточных вод до 99,9 процента, а также позволил МНПЗ перейти на практически замкнутый цикл водопотребления.
Потребление речной воды снизилось более чем в 2,5 раза, а объем сточных вод – в три раза.
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