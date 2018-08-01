Московский НПЗ получил премию за лучшие экологические практики

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Московский НПЗ "Газпром нефти" стал лауреатом независимой премии в области экологии, энерго- и ресурсосбережения Eco Best Award – 2018. Жюри оценило новые биологические очистные сооружения "Биосфера" в номинации "Лучший инфраструктурный проект".

Новая установка стала важной частью программы экологической модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года продолжает "Газпром нефть".

"Биосфера" увеличила очистку сточных вод до 99,9 процента, благодаря чему предприятие перешло практически на замкнутый цикл водопотребления. Это позволило сократить в два с половиной раза потребление речной воды и в три раза объем сточных вод, снизив нагрузку на городские очистные сооружения.

По словам пресс-службы предприятия, эффективность установки соответствует самым высоким мировым стандартам. Уточняется, что в основе биологических очистных сооружений лежат лучшие отечественные технологии.

"Проект разработан российскими инженерами и реализован в короткие сроки. В комплексе происходит как устранение всех загрязняющих веществ из воды, так и удаление запахов", – рассказал заместитель гендиректора по капитальному строительству Московского НПЗ Александр Зверьков.

Ранее проект "Биосферы" был также награжден "Зеленым сертификатом" общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" и международной экологической премией Ecoworld-2017.

Завод с 2011 года на 50 процентов уменьшил воздействие производства на окружающую среду.

Биологические очистные сооружения "Биосфера" – один из ключевых проектов второго этапа программы модернизации МНПЗ. Комплекс подразумевает применение инновационной для российской нефтепереработки технологии очистки сточных вод. Запущенные в 2017 году биологические очистные сооружения "Биосфера" стали одним из главных проектов Года экологии в России.