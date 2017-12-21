Экологи высоко оценили "Биосферу" Московского НПЗ

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Эксперты общероссийской экологической организации "Зеленый патруль" вновь посетили площадку Московского НПЗ, где осмотрели новую установку "Биосфера". Это уникальная система биологических очистных сооружений, строительство которой стало важной частью программы Года экологии в России, обеспечивает очистку с эффективностью до 99,9%. Чтобы проконтролировать работу новой системы специалисты "Зеленого патруля" провели отбор очищенных сточных вод МНПЗ для сравнения их с контрольной пробой, взятой в августе, до запуска "Биосферы".



"Московский НПЗ нас приятно удивил. Таких технологий очистки с такой высокой эффективностью в российском опыте нефтепереработки еще не было. Мы анализируем отобранные пробы и предварительно можем подтвердить все заявленные предприятием характеристики. Инвестиции вложены огромные – 9 миллиардов рублей, но и экологический эффект огромный", – отметил председатель правления Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", член общественного совета Росприроднадзора Андрей Нагибин.

Директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов отметил, что химические анализы очищенных стоков МНПЗ, отобранных в ноябре, показали, что по нефтепродуктам очистка стоков осуществляется на 100%, по большинству других показателей – на 99,9%.

"Современное сочетание комплексных закрытых механических очистных сооружений, мембранного биореактора, сорбционных угольных фильтров и установки обратного осмоса дает поразительный эффект – вода после "Биосферы" на порядок чище речной воды. Таких прецедентов на крупных промышленных предприятиях в России у нас еще не было", – отметил Пукалов.

После начала работы "Биосферы" предприятие в 2,5 раза снизило потребление воды, а 75% очищенной воды остается внутри производственного процесса, обеспечив практически замкнутый цикл водопотребления.