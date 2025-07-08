Врач Якимова: стресс во время задержки рейса можно снизить четырьмя способами

08 июля, 14:18Общество
Фото: 123RF/lightfieldstudios
Врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова предложила четыре способа снизить уровень стресса во время задержки рейса, сообщает "Радио 1".
Первый метод – занятия дыхательной гимнастикой. По словам эксперта, следует сделать вдох на четыре секунды, после этого задержать дыхание на две секунды и делать выдох в течение шести секунд. Это упражнение нужно сделать десять раз.
Второй способ – прогуляться по терминалу в течение десяти минут. Пройтись можно по территории терминала. Терапевт отметила, что прогулки снижают тревожность людей на 20 процентов.
Для уменьшения стресса можно поговорить с родными и близкими людьми. В ходе разговоров с ними функционирует область мозга, ответственная за чувство безопасности. Избавиться от тревожности во время задержки рейса могут помочь счастливые фотографии.
По словам врача Якимовой, снижение уровня стресса влияет на защиту физического и психологического здоровья человека.
Ранее было отмечено, что для борьбы с тревожностью москвичи все больше прибегают к шаманским ритуалам. Жители столицы проводят занятия с поющими чашами, в том числе и в групповом формате.
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