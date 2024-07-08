Медиахолдинг "Москва Медиа" получил награду за освещение выставки "Россия"

Фото: пресс-служба выставки-форума "Россия"

На ВДНХ наградили медиахолдинг "Москва Медиа" за освещение международной выставки-форума "Россия". Главный продюсер Дмитрий Грачев от лица всей команды получил памятные медали и статуэтку "За информационную поддержку". Награду вручил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Журналисты телеканалов Москва 24 и "Москва Доверие", сайта M24.ru, АГН "Москва", радио "Москва FM" и социальных сетей, которые входят в холдинг "Москва Медиа", освещали выставку на протяжении 34 недель. Они публиковали тысячи новостей, фото- и видеорепортажей, интервью с экспертами и участниками выставки.

На церемонии награждения СМИ, освещавших выставку, выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что форум "Россия" вошел в десятку самых посещаемых мест на планете. Его гостями стали более 18 миллионов человек.

За девять месяцев работы на площадке форума прошли более 800 мероприятий деловой программы, 689 концертов, 19 масштабных фестивалей. Многие россияне не смогли побывать на выставке, но узнали о представленных на ней достижениях благодаря СМИ. Журналисты ежемесячно освещали более тысячи мероприятий. Охват публикаций в СМИ и социальных сетях о выставке превысил 65 миллиардов.

6 июля на ВДНХ состоялась церемония закрытия выставки "Россия". В дальнейшем она продолжит существовать как национальный центр.