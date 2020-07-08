Самойлова объяснила отказ от развода с Джиганом

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Модель Оксана Самойлова заявила, что не стала разводиться с рэпером Джиганом из-за детей. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

Самойлова заявила, что злопыхатели были бы довольны разводом, но у самой девушки на происходящее другой взгляд.

"Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение, и я была к нему готова, но на других весах – четверо детей, которые бы пострадали", – заявила модель.

Оксана Самойлова подчеркнула, что терпеть что-либо всю жизнь она не планирует. Девушка также отметила, что не простила Джигана.

О разводе пары стало известно в марте 2020 года. Сообщалось, что поводом для расставания стало неадекватное поведение рэпера. Самойлова также заявляла, что Джиган продолжительное время ее обманывал.

Впоследствии супруги снова начали публиковать совместные фото, а в июне было объявлено о прекращении бракоразводного процесса.

