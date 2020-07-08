Самойлова объяснила отказ от развода с Джиганом

Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Модель Оксана Самойлова заявила, что не стала разводиться с рэпером Джиганом из-за детей. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.
Самойлова заявила, что злопыхатели были бы довольны разводом, но у самой девушки на происходящее другой взгляд.
"Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение, и я была к нему готова, но на других весах – четверо детей, которые бы пострадали", – заявила модель.
Оксана Самойлова подчеркнула, что терпеть что-либо всю жизнь она не планирует. Девушка также отметила, что не простила Джигана.
О разводе пары стало известно в марте 2020 года. Сообщалось, что поводом для расставания стало неадекватное поведение рэпера. Самойлова также заявляла, что Джиган продолжительное время ее обманывал.
Впоследствии супруги снова начали публиковать совместные фото, а в июне было объявлено о прекращении бракоразводного процесса.
"Сеть": Тимати и Джиган записали ролик со звездой TikTok Даней Милохиным
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».