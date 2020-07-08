В Госдуме оценили возможность переноса Дня России на 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов в беседе с Москвой 24 оценил возможность переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля. Депутат отметил, что 1 июля действительно историческая дата на сегодняшний день.

"В этом есть логика. 1 июля, без всякого сомнения, сегодня – это историческая дата для современной России и для будущей. Она достойна быть включенной в календарь праздников государства, но крайней необходимости сделать ее Днем России на сегодняшний день нет", – заявил Бессарабов.

Он считает необходимым в первую очередь узнать мнение общественности на этот счет.

"Если есть в обществе такой запрос, то было бы правильно услышать позицию людей. Их мнение было бы здесь первичным", – отметил депутат.

Ранее член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России на 1 июля.

По мнению общественного деятеля, 12 июля вызывает у населения ассоциации с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.

Волынец уже направила обращение на имя президента России Владимира Путина. Свое предложение она также мотивировала тем, что большинство россиян одобрило внесение поправок в Конституцию, передает RT.