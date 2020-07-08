День России предложили перенести на 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России на 1 июля. Об этом сообщает RT.

По мнению общественного деятеля, 12 июля вызывает у населения ассоциации с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.

Волынец уже направила обращение на имя президента России Владимира Путина. Свое предложение она также мотивировала тем, что большинство россиян одобрило внесение поправок в Конституцию.

Поправки в основной закон России вступили в силу с 4 июля. Текст обновленной Конституции опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

