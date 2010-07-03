Москвичи смогут увидеть МКС в вечернем небе

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Москвичи с 10 по 29 июля смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) в вечернем небе. Об этом сообщила пресс-служба Музея космонавтики.

"С 10 июля МКС можно снова увидеть над Москвой. Удобные по времени для просмотра пролеты начнутся с 15 июля. Чтобы увидеть МКС, наблюдателю из Москвы нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность и ждать появления станции на небе заранее", – сказано в сообщении.

По графику планетария, в Москве МКС будет видна по вечерам и ночью.

Ранее ученые сообщили, что к Земле движется опасный астероид разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила. По их прогнозам, он может врезаться в нашу планету в конце 2019 года.

Солнечное затмение, которое было в Москве 2 июля, случается каждый год по несколько раз. В году происходит в среднем два солнечных и два лунных затмения, но не каждое из них полное.

