Госдума изменила порядок регистрации места рождения ребенка

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Госдума приняла закон, в котором регулируется порядок регистрации места рождения ребенка. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новым правилам, родители наделяются правом самостоятельно определять место рождения ребенка, вне зависимости от муниципалитета проживания.

В пояснительной записке к закону указано, что такая норма стала следствием реформы системы родовспоможения. При ее реализации в ряде городских и муниципальных округов закрыли родильные отделения.

Ранее омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила предоставить семьям возможность использовать материнский капитал для лечения детей.

Данную инициативу положительно оценила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

