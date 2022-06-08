В Москве за сутки госпитализировали 133 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве за последние сутки госпитализировали 133 человека с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За минувшие 24 часа выявлено 290 новых случаев заражения инфекцией. Скончались от последствий коронавируса 15 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

Победить болезнь за последние сутки смогли 322 пациента. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили более 2,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки госпитализировали 1 618 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это на 13,3% меньше показателя предыдущего дня. Увеличение числа госпитализаций произошло в 26 регионах, при этом снижение зафиксировано в 51 субъекте. Ситуация не изменилась в 8 российских регионах.

Всего выявлено 3 646 новых случаев коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 79 пациентов. Выздоровели между тем 4 737 человек.

