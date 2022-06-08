В России за сутки госпитализировали 1 618 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России за последние сутки госпитализировали 1 618 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это на 13,3% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 26 регионах, при этом снижение зафиксировано в 51 субъекте. Ситуация не изменилась в 8 российских регионах.

Всего выявлено 3 646 новых случаев коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 79 пациентов. Выздоровели между тем 4 737 человек.

Всего с начала пандемии выявили 18 362 105 случаев COVID-19, выздоровели 17 777 625 пациентов.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном отступлении пандемии коронавируса в России преждевременно, в настоящее время под наблюдением врачей находятся около 100 тысяч пациентов с COVID-19.

