В РФ предложили индексировать плату за ремонт домов без согласования с собственниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство строительства России рассмотрит возможность законодательных изменений, согласно которым плату за содержание и ремонт домов можно будет индексировать без дополнительного согласования с собственниками. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что письмо с соответствующей инициативой в Минстрой РФ направила Торгово-промышленная палата. В ответе ведомства ТПП сказано, если соответствующий пункт будет прописан в договоре с управляющей организацией, то проводить собрание для утверждения повышения платы не потребуется.

Член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян отметила, что нередко плата за содержание и ремонт дома не меняется по 8–10 лет.

"Зачастую собственники не утверждают экономически обоснованный размер платы. <...> невозможно обслуживать дом без соразмерного увеличения стоимости услуг и работ по содержанию, а это в том числе текущий ремонт", – сказала она.

Отмечается, что Торгово-промышленная палата направляла данное предложение в Минстрой как меру поддержки отрасли ЖКХ в изменившихся экономических условиях.

В настоящее время плату за содержание многоквартирных домов устанавливают собственники жилья на общих собраниях. Если они этого не делают, то данная функция переходит к муниципалитету.

Ранее сообщалось, что в России планируют изменить систему капитального ремонта домов. Отмечалось, что законопроект, предлагающий ввести обязательное техобследование зданий перед формированием графика работ, одобрили на заседании экспертного совета комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Как подчеркивал депутат ГД Александр Якубовский, предложенная мера поможет проводить работы в той очередности, в которой они необходимы исходя из технического состояния отдельно взятого объекта. В частности, в первую очередь будут ремонтировать наиболее изношенные участки, что увеличит срок службы жилья.

