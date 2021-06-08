Евгений Попов: государство должно поддержать работающих пенсионеров

Фото: Мария Попова
Журналист телеканала "Россия 1" прокомментировал обращение председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаила Шмакова к Владимиру Путину по поводу индексации пенсий работающим россиянам.
"Михаила Шмакова заинтересовали мои инициативы по обеспечению достойной жизни людям старшего возраста. Мы обсудили, в частности, индексацию пенсий работающим пенсионерам. Считаю, что будет справедливо не просто защитить их пенсии от инфляции в настоящем, но и вернуть деньги, потерянные с 2016 года, когда был принят закон об отмене индексации страховой пенсии", – считает Попов.
Журналист отметил важность данной проблемы, указав на численность работающих пенсионеров в России. По его словам, в стране их свыше 7,3 миллиона.
"Уверен, что, выйдя на пенсию, большинство граждан не от хорошей жизни продолжают работать... Маленькие пенсии, непростая ситуация в экономике – все это заставляет людей продолжать трудиться. Поддерживаю предложение лидера профсоюзов вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав", – заявил Попов.
Также в качестве еще одной меры поддержки он предложил установить пенсии в размере 70% от заработной платы.
Ранее сенатор Валерий Рязанский рассказал, какое условие необходимо реализовать для индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, данный вопрос может быть проработан при появлении дополнительных средств в бюджете страны.
Сенатор напомнил, что действующий приоритет правительства – поддержка семей с детьми. Он также подчеркнул, что меру по потенциальной индексации пенсий работающих пенсионеров поддерживают все фракции Госдумы, сенаторы и институты гражданского общества.
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