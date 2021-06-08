Диетолог рассказала об опасных пищевых добавках

Фото: depositphotos/minervastock

Продукты с опасными пищевыми добавками Е230 бифенил и Е214 этилпарабен, которые могут содержаться в сладостях или маргарине, следует полностью исключить из своего рациона. Об этом говорится в исследовании "СберЗдоровья" и "СберМаркета", опубликованном РИА Новости.

Как рассказала диетолог Маргарита Макуха, все добавки делятся на три группы: условно-безвредные, условно-опасные и опасные. К последним также относятся Е103, Е105, Е111, Е121. Часть из них в России запрещена.

Она также пояснила, что Е-добавки производители используют для увеличения срока годности пищи, нейтрализации окисления, достижения определенного вкуса или нужно консистенции.

Как подсчитали в "СберМаркете", корзина продуктов без искусственных добавок обойдется россиянину примерно в 2 959 рублей в неделю. В нее войдут рыба, охлажденное мясо говядины и птицы, крупы, свежие овощи и фрукты, а также орехи и зеленый чай.

Ранее стало известно, что большинство граждан России недовольны содержанием пестицидов и антибиотиков в растительной пище, а наиболее проблемной считают молочную и мясную продукцию.