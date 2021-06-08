Диетолог рассказала об опасных пищевых добавках

Фото: depositphotos/minervastock
Продукты с опасными пищевыми добавками Е230 бифенил и Е214 этилпарабен, которые могут содержаться в сладостях или маргарине, следует полностью исключить из своего рациона. Об этом говорится в исследовании "СберЗдоровья" и "СберМаркета", опубликованном РИА Новости.
Как рассказала диетолог Маргарита Макуха, все добавки делятся на три группы: условно-безвредные, условно-опасные и опасные. К последним также относятся Е103, Е105, Е111, Е121. Часть из них в России запрещена.
Она также пояснила, что Е-добавки производители используют для увеличения срока годности пищи, нейтрализации окисления, достижения определенного вкуса или нужно консистенции.
Как подсчитали в "СберМаркете", корзина продуктов без искусственных добавок обойдется россиянину примерно в 2 959 рублей в неделю. В нее войдут рыба, охлажденное мясо говядины и птицы, крупы, свежие овощи и фрукты, а также орехи и зеленый чай.
Ранее стало известно, что большинство граждан России недовольны содержанием пестицидов и антибиотиков в растительной пище, а наиболее проблемной считают молочную и мясную продукцию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: