Около 130 тыс москвичей находится на социальном надомном обслуживании – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Около 130 тысяч жителей столицы сейчас находится на социальном надомном обслуживании. Об этом в интервью каналу "Россия 24" сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день на социальном надомном обслуживании находится около 130 тысяч москвичей, наблюдение за которыми и помощь которым осуществляется на регулярной основе и даже в период пандемии нисколько не уменьшалась", – поделилась Ракова.

Заместитель мэра обратила внимание, что помощь населению также оказывали и те сотрудники сферы соцобслуживания, которые до этого трудились в офисах.

По ее словам, каждый третий житель столицы пользуется мерами соцподдержки.

"По большому счету льготы и социальные выплаты в Москве получает более 4 миллионов человек. Вдумайтесь, это почти каждый третий москвич", – отметила Ракова.

Кроме того, сообщалось, что соцработники в столице выполнили почти 470 тысяч заявок о помощи за время пандемии COVID-19. В период пандемии коронавируса ряды соцработников пополнили 2,5 тысячи социальных помощников.