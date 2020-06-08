Около 130 тыс москвичей находится на социальном надомном обслуживании – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Около 130 тысяч жителей столицы сейчас находится на социальном надомном обслуживании. Об этом в интервью каналу "Россия 24" сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день на социальном надомном обслуживании находится около 130 тысяч москвичей, наблюдение за которыми и помощь которым осуществляется на регулярной основе и даже в период пандемии нисколько не уменьшалась", – поделилась Ракова.
Заместитель мэра обратила внимание, что помощь населению также оказывали и те сотрудники сферы соцобслуживания, которые до этого трудились в офисах.
По ее словам, каждый третий житель столицы пользуется мерами соцподдержки.
"По большому счету льготы и социальные выплаты в Москве получает более 4 миллионов человек. Вдумайтесь, это почти каждый третий москвич", – отметила Ракова.
Кроме того, сообщалось, что соцработники в столице выполнили почти 470 тысяч заявок о помощи за время пандемии COVID-19. В период пандемии коронавируса ряды соцработников пополнили 2,5 тысячи социальных помощников.
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