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Общество

16:38

Для выезда из РФ потребуется документально подтвердить цель поездки

общество за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россияне, которым разрешат выезд в другие страны, обязаны будут документально подтвердить цель поездки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно распоряжению правительства РФ, свидетельства потребуются для поездок на лечение, на учебу или для ухода за больными родственниками. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

О частичном открытии границ на выезд ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина выступил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В Минтрансе РФ уточнили, что пока слишком рано обсуждать сроки возобновления международного авиасообщения. Тем не менее в перспективе такая возможность рассматривается. Уточняется, что необходимо также обеспечить безопасность перелетов по стране.

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