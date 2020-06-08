Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:58

Вильфанд рассказал о начале купального сезона в России

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о начале купального сезона в России. По его словам, через неделю вода на Черноморском побережье прогреется до 20 градусов.

"На Черноморском побережье сейчас 17–18 градусов, и опять-таки за счет очень теплой погоды примерно через неделю ожидаем повышения до 20 градусов. Это уже вполне купальный сезон", – приводит РИА Новости заявление специалиста.

Метеоролог также отметил, что на Азовском море станет комфортно купаться уже в конце текущей недели. При этом в Крыму прогрев воды до 20 градусов ожидается к четвертой пятидневке июня.

Помимо этого, Вильфанд добавил, что наиболее стремительно водоемы будут прогреваться в центральной части Европейской России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать отпуск за рубежом. По его словам, нынешний летний сезон правильнее будет провести в пределах страны. Он назвал такой отдых более безопасным.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать