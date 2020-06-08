Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о начале купального сезона в России. По его словам, через неделю вода на Черноморском побережье прогреется до 20 градусов.

"На Черноморском побережье сейчас 17–18 градусов, и опять-таки за счет очень теплой погоды примерно через неделю ожидаем повышения до 20 градусов. Это уже вполне купальный сезон", – приводит РИА Новости заявление специалиста.

Метеоролог также отметил, что на Азовском море станет комфортно купаться уже в конце текущей недели. При этом в Крыму прогрев воды до 20 градусов ожидается к четвертой пятидневке июня.

Помимо этого, Вильфанд добавил, что наиболее стремительно водоемы будут прогреваться в центральной части Европейской России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать отпуск за рубежом. По его словам, нынешний летний сезон правильнее будет провести в пределах страны. Он назвал такой отдых более безопасным.