Более 134 тыс москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Свыше 134 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

"На 10 утра на э-голосование записалось 134 086 москвичей", – написал Венедиктов.

Электронное голосование для жителей столицы начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Для заявки потребуется заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС. Отмечается, что электронная форма ничем не отличается от бумажного аналога.



Записаться на электронное голосование по изменениям в Конституцию можно на mos.ru

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования безопасности.

В столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.