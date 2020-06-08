Более 134 тыс москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

13:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Свыше 134 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.
"На 10 утра на э-голосование записалось 134 086 москвичей", – написал Венедиктов.
Электронное голосование для жителей столицы начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.
Для заявки потребуется заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС. Отмечается, что электронная форма ничем не отличается от бумажного аналога.
Записаться на электронное голосование по изменениям в Конституцию можно на mos.ru
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования безопасности.
В столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
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