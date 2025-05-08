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08 мая, 06:31

Общество

До 13 градусов тепла и облачная с прояснениями погода ожидаются в Москве 8 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

От 11 до 13 градусов тепла установится в Москве в четверг, 8 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье – от 9 до 14 градусов тепла, также преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не исключил мокрый снег и дожди в Москве 9 мая. В Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов.

Эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди", климатолог Алексей Кокорин считает, что торнадо и сильный ветер будут чаще появляться летом в Москве. Это связано с изменением климата.

В Москве снова ожидается похолодание

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