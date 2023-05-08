В Запорожской области прекратили практику выдворения за антироссийские действия

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в начале мая подписал указ об остановке практики выдворения жителей региона за антироссийские действия. Он этом он заявил в интервью телеканалу "Крым-24".

"Решением Совета безопасности РФ было принято решение о прекращении этой нормы по выселению. И я 2 или 5 мая в соответствии с распоряжением тоже издал указ о том, что эта норма прекращена", – отметил он.

Так, указ касался тех, кто был причастен к совершению терактов, и тех, кто занимался дискредитацией органов российской власти.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные дипломаты, которые вовлечены в подрывную деятельность в РФ, будут выдворены из страны. Она подчеркнула, что действия Великобритании, США и Канады, а также других стран, будут пресекаться радикальным образом.

Ранее Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Отмечается, что защита намерена обжаловать приговор. Адвокат осужденного Мария Эйсмонт указала на ряд серьезных процессуальных нарушений, допущенных в ходе судопроизводства.

Причиной возбуждения дела о госизмене в отношении Кара-Мурзы стала его критика в адрес российских властей из-за рубежа.

Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО