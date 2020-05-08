Синоптик рассказал о погоде в Москве в День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дождь без гроз ожидается в Москве в День Победы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Активные воздействия, конечно, будут проводиться с тем, чтобы создать условия для погоды, которая позволит провести воздушный парад", – цитирует его РИА Новости.
Сильных порывов ветра не прогнозируется. По словам Вильфанда, погода будет майской.
"Решения по активному воздействию будут приниматься ситуативные: где облака, на каком они уровне", – уточнил он.
Синоптик объяснил, что словосочетание "разгон облаков" не отражает сути воздействия – правильнее называть это обезвоживанием облаков, активным воздействием или модификацией погоды. Он также отметил, что 9 мая в столичном регионе будет небольшой дождь, по области – умеренный дождь. Ночью столбики термометров покажут 6–8 градусов, днем – 13–15 градусов.
За первую неделю мая в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков. Температура воздуха превышала норму на три градуса.
Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что на территории Центральной России прогнозируется очень жаркое лето. Возможно возникновение торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей, подчеркнул Чуприян. Однако, по его утверждению, они будут не такими масштабными, как в 2010 году.
Вильфанд предполагает, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его утверждению, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. Климатологи считают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным, добавил специалист.
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