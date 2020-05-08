Специалист "Фобос" рассказал о возможной засухе в России

Фото: ТАСС/Денис Русинов
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков подтвердил Москве 24 прогноз Гидрометцентра о возможной засухе в ряде регионов России. По его мнению, причина в сухой погоде без значительного количества осадков.
Специалист заявил, что все прогнозы дают высокую температуру, а количество дождливых дней в весенние месяцы было незначительным.
"В том числе в апреле количество осадков было небольшим. Оно не дотянуло до нормы, но норма не такая большая – всего около 40 миллиметров. За месяц и то не дотянули в Европейской части России", – считает Синенков.
Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в нескольких регионах России сформировались условия для почвенной засухи из-за малого количества осадков весной. Пострадать могут Калужская, Брянская, Орловская, Смоленская, Липецкая, Курская, Белгородская, Астраханская области, Крым и Краснодарский край.
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