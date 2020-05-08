Французский историк сравнила менталитет русских и европейцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс поделилась мнением об отличии русских от западных европейцев, передает "Газета.ру".

Она считает, что между ними есть два основных различия. Во-первых, она выделила отношение русских и западных европейцев к истории.

Каррер д'Анкосс подчеркнула, что для последних более важно то, что происходит в настоящем. Русские же, по ее словам, имеют "особое чувство истории" из-за тяжелых потрясений, которые происходили в России на протяжении XX века.

Вторым критерием она выделила отношение к смерти. Каррер д'Анкосс считает, что русские имеют к этому особый подход в своем менталитете, опираясь на произведения русской классической литературы. В качестве причины такого отношения к смерти французский историк выделила влияние православного христианства.

Ранее стало известно, что в Госдуму РФ планируют внести законопроект, который запрещает приравнивание Советского Союза к нацистской Германии. Автор законопроекта Елена Ямпольская отметила, что это позволит пресечь беспочвенные обвинения в адрес россиян.