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Общество

14:06

Французский историк сравнила менталитет русских и европейцев

общество за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс поделилась мнением об отличии русских от западных европейцев, передает "Газета.ру".

Она считает, что между ними есть два основных различия. Во-первых, она выделила отношение русских и западных европейцев к истории.

Каррер д'Анкосс подчеркнула, что для последних более важно то, что происходит в настоящем. Русские же, по ее словам, имеют "особое чувство истории" из-за тяжелых потрясений, которые происходили в России на протяжении XX века.

Вторым критерием она выделила отношение к смерти. Каррер д'Анкосс считает, что русские имеют к этому особый подход в своем менталитете, опираясь на произведения русской классической литературы. В качестве причины такого отношения к смерти французский историк выделила влияние православного христианства.

Ранее стало известно, что в Госдуму РФ планируют внести законопроект, который запрещает приравнивание Советского Союза к нацистской Германии. Автор законопроекта Елена Ямпольская отметила, что это позволит пресечь беспочвенные обвинения в адрес россиян.

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