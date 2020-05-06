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Культура

20:51

"Вечерняя Москва" представила проект о жизни столицы в годы войны

культура город

Фото: сопровождение аэростатов, прикрывающих Москву от налетов вражеских самолетов в годы Великой Отечественной войны. Москва. 1941 г.

В преддверии праздника 9 мая редакция газеты "Вечерняя Москва" при поддержке МТС реализовала проект "Москва – путь к Победе! 1941-1945". Мультимедийная платформа moscow9may.vm.ru поддерживает фото-, видеоматериалы, а также текстовые документы.

"В эти дни по традиции в эфире и на страницах газет много фронтовых историй, но жизнь продолжается, даже когда свистят снаряды и разрываются бомбы. Поэтому мы вспоминаем тех, кто оставался в Москве, поддерживал фронт и сохранял дух столицы, когда казалось, что мир рушится на глазах", – рассказали организаторы.

Материалы разделены на десять глав, подготовленных совместно с Главным архивным управлением Москвы, музеями столичных предприятий и учреждений культуры, историками, москвоведами, а также участниками событий Великой Отечественной войны.

Читатели узнают о работе ключевых объектов инфраструктуры, о военных буднях редакции "Вечерней Москвы" и сотрудников "Московской городской телефонной сети" и многое другое. При этом дополнить материалы могут и горожане. Достаточно отправить их на адрес 75let@vm.ru.

Ранее сообщалось, что мероприятия ко Дню Победы подготовили некоторые некоммерческие организации. Благотворительный фонд "Старость в радость" проведет онлайн-концерт для проживающих в домах престарелых, а в онлайн-формате впервые пройдет "Бессмертный полк".

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