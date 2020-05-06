"Вечерняя Москва" представила проект о жизни столицы в годы войны

Фото: сопровождение аэростатов, прикрывающих Москву от налетов вражеских самолетов в годы Великой Отечественной войны. Москва. 1941 г.
В преддверии праздника 9 мая редакция газеты "Вечерняя Москва" при поддержке МТС реализовала проект "Москва – путь к Победе! 1941-1945". Мультимедийная платформа moscow9may.vm.ru поддерживает фото-, видеоматериалы, а также текстовые документы.
"В эти дни по традиции в эфире и на страницах газет много фронтовых историй, но жизнь продолжается, даже когда свистят снаряды и разрываются бомбы. Поэтому мы вспоминаем тех, кто оставался в Москве, поддерживал фронт и сохранял дух столицы, когда казалось, что мир рушится на глазах", – рассказали организаторы.
Материалы разделены на десять глав, подготовленных совместно с Главным архивным управлением Москвы, музеями столичных предприятий и учреждений культуры, историками, москвоведами, а также участниками событий Великой Отечественной войны.
Читатели узнают о работе ключевых объектов инфраструктуры, о военных буднях редакции "Вечерней Москвы" и сотрудников "Московской городской телефонной сети" и многое другое. При этом дополнить материалы могут и горожане. Достаточно отправить их на адрес 75let@vm.ru.
Ранее сообщалось, что мероприятия ко Дню Победы подготовили некоторые некоммерческие организации. Благотворительный фонд "Старость в радость" проведет онлайн-концерт для проживающих в домах престарелых, а в онлайн-формате впервые пройдет "Бессмертный полк".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: