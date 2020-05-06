НКО подготовили онлайн-акции и конкурсы, посвященные Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ряд некоммерческих организаций подготовили онлайн-акции, приуроченные ко Дню Победы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, в этом году в виртуальной реальности проведут традиционную акцию "Бессмертный полк". Чтобы поучаствовать в ней, пользователям необходимо заполнить анкету на сайте акции. Организаторы соберут анкеты и на их основе создадут видеоролик, который покажут на различных каналах и платформах. Участники акции получат уведомление на электронную почту с указанием времени, в которое они смогут увидеть свою анкету в ролике.

Кроме того, принять участие в акции можно будет с помощью социальных сетей. Для этого в них необходимо разместить фотографию с воевавшим родственником или видеоролик, посвященный ему, пометив пост хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Такие записи попадут на сайт акции.

9 мая на странице движения пройдет текстовая трансляция с семейными историями из социальных сетей. Кроме того, пользователям покажут, как отмечают День Победы в России и в мире.

Кроме того, для ветеранов и их близких подготовили видеопоздравления на сайтах и в социальных сетях НКО. А 9 мая благотворительный фонд "Старость в радость" проведет онлайн-концерт для проживающих в домах престарелых.

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне НКО проведут и тематические конкурсы. В частности, акцию "Песенник победы" организуют сотрудники Музея военной формы. Пользователи смогут опубликовать свои выступления с исполнением песен военных лет в социальных сетях с хештегом #песенникпобеды или #музейвоеннойформы. Лучшие из них будут размещены на страницах культурного учреждения.

Кроме того, до 8 мая Центром профессионального развития "Ломоносовец" проводится конкурс "75 лет без войны". Желающие поучаствовать смогут загрузить свои творческие тематические работы на сайт центра. Проявить себя в творческом плане позволят и в рамках конкурса-фестиваля "Я помню! Я горжусь!", который проводится до 10 мая. В нем принимаются творческие работы, посвященные Великой Отечественной войне, будь то видео с исполнением песен военных лет или рисунки и поделки.

Центр творчества "Лосиноостровский" подготовил детскую программу. Так, он организует конкурс "Спасибо деду за Победу", в рамках которого в сети Instagram можно будет опубликовать детские рисунки о Великой Отечественной войне, а также фотографии родственников, участвовавших в боевых действиях. Конкурс продлится до 15 мая, а посты будут размещать в аккаунте центра.

Также пользователи смогут поучаствовать в исторических акциях. В частности, ежедневно до 9 мая проходит онлайн-кинофестиваль, в рамках которого публикуются художественные и документальные киноленты о войне из золотой коллекции Госфильмофонда России.

Узнать больше о войне помогут и волонтеры центра "Серебряный возраст", которые подготовят рассказы о своих родственниках-ветеранах, а также расскажут о значении Дня Победы. Кроме того, с 6 по 10 мая в социальных сетях пройдет акция "Живая история", в рамках которой будут проведены прямые эфиры с героями Великой Отечественной войны и их родственниками.

Для тех, кто хочет связать свое будущее с корреспондентской работой, до 24 мая проходит историко-просветительский марафон "Военкор Победы". Он рассчитан на ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Его участники продемонстрируют знания истории, проведут журналистские расследования, снимут сюжеты о Победе, а также попробуют организовать интервью.

Кроме того, праздничную программу в честь Дня Победы подготовил и Музей Победы на Поклонной горе. В частности, сотрудники культурного учреждения организуют виртуальную экспозицию "Подвиг народа", в которую войдут трехмерные панорамы и декорации, посвященные вкладу советских граждан в Победу в Великой Отечественной войне.