В ГД предложили открыть в кризисных центрах для женщин отделения по обучению отцовству

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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила открыть в кризисных центрах для женщин и детей специальные отделения для обучения отцовству и помощи мужчинам-родителям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Есть советы отцов. Они практически сегодня во всех субъектах созданы. И в рамках своей деятельности проводят консультации отцов, обучение, семинары. И они сегодня такую задачу не ставят – построить отдельный кризисный центр", – отметила Вторыгина.

Депутат считает, что в центрах для матерей и детей было бы правильно создать специальное отделение для отцов. По ее словам, мужчины имеют свою методику по работе с детьми, поэтому они смогут быть полезны в развитии и воспитании.

"И все может сделать один центр, как те, которые создаются сейчас в субъектах. И можно однозначно решить эту задачу в рамках той инициативы, которую предлагает общественная организация", – добавила заместитель председателя комитета.

Ранее общественные деятели предложили открыть школы отцовства для мужчин. Председатель движения "Мужской путь" Андрей Брезгин отмечал, что мужчины тратят много времени на работу, в связи с чем у детей нет примеров мужской модели поведения, в том числе в школах. Он обратил внимание, что чаще всего в образовательных учреждениях работают женщины.

Брезгин подчеркнул, что для того, чтобы стать наставниками, мужчинам потребуется пройти психодиагностическое тестирование, а также подготовительные курсы. Встречи наставников и детей могут быть организованы как в группах, так и индивидуально.