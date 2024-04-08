Терапевт Романенко рассказала, что зевота может указывать на рассеянный склероз

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Постоянное желание зевнуть может говорить о нарушении оболочки нервных волокон или начале инфаркта. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой врача-терапевта высшей категории Татьяну Романенко.

По словам эксперта, зевота может быть напрямую связана с сердцем. Работа органа регулируется симпатической, то есть мобилизует силы для активной деятельности, и парасимпатической – помогает организму восстановиться во время сна – нервными системами, а также блуждающим нервом. Именно последний отвечает за замедление пульса и снижение частоты дыхания, чем может вызвать зевоту, чтобы насытить организм кислородом, пояснила терапевт.

Кроме того, зевота может указывать на то, что у человека инфаркт миокарда, продолжила врач. Обычно недуг сопровождается болью за грудиной, которая может отдавать в левую руку и нижнюю челюсть. Также для инфаркта характерна одышка.

Ко всем вышеперечисленным заболеваниям терапевт добавила и рассеянный склероз. Во время этой болезни нарушается миелиновая оболочка нервных волокон, то есть они будто "оголяются", что и способствует постоянному желанию зевать. Романенко уточнила, что болезнь сопровождается слабостью в мышцах, нарушением координации и чувствительности тела.

Ранее медицинские специалисты сообщили, что зевота может быть признаком эпилепсии, инсульта, рассеянного склероза или черепно-мозговой травмы. Помимо этого, зевота как проявление сонливости может указывать на нарушение сна, что, в свою очередь, может быть связано с различными формами анемии.